Тимошенко: можна відновити міць гірничо-металургійної галузі

Прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО привітала працівників металургійної та гірничодобувної промисловості з професійним святом.

Про це УНІАН повідомили в Управлінні у зв`язках зі ЗМІ Секретаріату Кабінету міністрів України.

У привітанні глава уряду зазначила, що гірничо-металургійний комплекс України є провідною галуззю промислової держави, найважливішою складовою національної економіки.

За словами Ю.ТИМОШЕНКО, своєю щоденною працею металурги та гірники забезпечують стабільний розвиток галузі, що є потужним фактором зростання економіки держави.

Звертаючись до працівників галузі, прем’єр наголосила, що “уряд високо цінує Вашу працю, знає, яка вона відповідальна та важка, і робить усе можливе, аби зберегти галузь та Ваші робочі місця в умовах кризи. Ще наприкінці 2008 року Кабінет міністрів України, підприємства гірничо-металургійного комплексу та профспілки підписали Меморандум порозуміння, згідно з яким для гірничо-металургійних підприємств до 1 липня було знижено ціни на залізничні перевезення, коксівне вугілля та електроенергію”.

За словами Ю.ТИМОШЕНКО, розуміючи усі складнощі економічної ситуації, уряд у продовження своєї антикризової програми вже розглянув можливість пролонгації ще на три місяці дії постанови Кабінету міністрів України “Про першочергові заходи щодо стабілізації ситуації, що склалася в гірничо-металургійному та хімічному комплексі”, яка фіксує такі спеціальні ціни для гірничо-металургійної галузі.

Прем’єр впевнена, що спільними зусиллями можна відновити міць вітчизняної гірничо-металургійної галузі, вивести її на лідерські позиції на світовому ринку металу та повернути їй статус найпотужнішої та найбільш експортно орієнтованої галузі.

Ю.ТИМОШЕНКО подякувала працівникам металургійної та гірничодобувної промисловості за витримку та професіоналізм і побажала здоров’я, щастя, благополуччя, родинного добробуту та злагоди.