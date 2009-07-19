У шкільних їдальнях заборонять продукти із штучними барвниками

На Буковині у шкільних їдальнях з нового навчального року будуть заборонені продукти, що містять штучні барвники і ароматизатори.

Як передає кореспондент УНІАН, головний державний санітарний лікар Чернівецької області Олександр СВІТЛИЧНИЙ видав постанову "Про заборону реалізації напівфабрикатів, харчових продуктів та продовольчої сировини промислового виробництва на харчоблоках в загальноосвітніх, дошкільних навчальних та оздоровчих закладах" Буковини.

Одним з пунктів постави є заборона замовлення, приймання та використання на харчоблоках напівфабрикатів промислового виробництва, натуральної кави, оцту та інших продуктів, до складу яких входять штучні барвники, консерванти, ароматизатори, підсилювачі смаку, підсолоджувачі. Серед заборонених продуктів харчування виявилися чіпси, сухарики, деякі газовані напої; молочно-шоколадні батончики, солоні горішки.

За словами О.СВІТЛИЧНОГО, включення до асортименту шкільних буфетів нових продуктів та страв проводитиметься тільки за умови «отримання позитивного висновку Міністерства охорони здоров`я України».

Як повідомили УНІАН в Чернівецькій облсанепідемстанції, з нового навчального року буфети в загальноосвітніх навчальних закладів Буковини «повинні забезпечуватись, в першу чергу, продуктами харчування натурального походження з високою харчовою і біологічною цінністю».

В Чернівецькій області в структурі захворюваності дітей патології органів травлення займають одне з перших місць. Згідно зі статистичними даними, спостерігається зростання захворюваності органів травлення у Герцаївському, Глибоцькому, Кіцманському, Сокирянському районах та м. Чернівці. Систематичне вживання дітьми продуктів, у складі яких є ненатуральні компоненти, викликає подразнення слизової оболонки шлунку і розвиток захворювань.