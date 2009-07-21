З Держзв’язку пішли три заступники голови - «за власним бажанням»

Уряд звільнив першого заступника і двох заступників голови Держадміністрації зв`язку (Держзв’язку) за власним бажанням. Про це повідомляється на офіційному сайті Кабміну.

Зокрема, розпорядженням Кабінету міністрів України від 17 липня 2009 р. № 800-р звільнено «за власним бажанням» з посади першого заступника голови Держзв’язку Олександра БАРАНОВА. На цю посаду він був призначений 14 січня 2009 р. розпорядженням КМ № 8-р.

Також за власним бажанням були звільнені з посад заступників голови Держзв’язку Анатолій ДОВГИЙ (розпорядження КМ від 17 липня 2009 р. № 801-р) і Микола КАРПЕНКО (розпорядження КМ від 17 липня 2009 р. № 802-р). Обох заступників на ці посади було призначено 14 січня 2009 р. розпорядженнями КМ № 9-р і 10-р, відповідно.

Як повідомляв УНІАН, раніше розпорядженням КМУ від 1 липня №746, відповідно до його заяви, було звільнено заступника міністра транспорту і зв`язку України – голову Державної адміністрації зв`язку Олега ПРОЖИВАЛЬСЬКОГО (був призначений на посаду розпорядженням КМ від 5 березня 2008 р. № 391-р).

Замість нього на цю посаду призначено розпорядженням КМУ від 1 липня 2009 року №749-р. Миколу ГОНЧАРА.