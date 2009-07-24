Київський медіа холдинг відмовився від придбання газети "Kyiv Post"

Київський медіа холдинг повністю вийшов з переговорного процесу з керівництвом холдингу KP Media про можливе придбання англомовної газети "Kyiv Post". Про це повідомляє "МедіаБізнес" з посиланням на прес-службу Київського медіа холдингу.

Переговори, що тривали впродовж двох останніх місяців, між Київським медіа холдингом і KP Media закінчилися відмовою КМХ купувати газету "Kyiv Post" "через незадовільні фінансові показники", зазначає прес-служба.

Після відмови від придбання газети "Kyiv Post", КМХ також відмовився і від ексклюзивної пропозиції, що надійшла з боку представників KP Media, придбати газету "Kyiv Post" в пакеті з безплатним бонусом – журналом «Афиша».

Таке рішення КМХ пов`язане з хистким становищем на ринку зазначених видань і відсутністю у них перспектив розвитку, відзначає прес-служба холдингу.

"МБ" нагадує, що можливість купівлі газети "Кyiv Post" розглядали також компанії Istil і «Сьогодні Мультимедіа».

До Київського медіа холдингу входять друковані видання "Хрещатик", "Вечірній Київ", "Українська столиця", телеканал "Київ" і радіо "Київ 98 FM".