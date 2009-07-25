В Закарпатті за невиплату зарплати порушено 27 кримінальних справ

Цього року в Закарпатті за невиплату заробітної плати до кримінальної відповідальності притягнуто 16 осіб.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у Відділі зв’язків із громадськістю Головного управління МВС України у Закарпатській області.

Як йдеться у повідомленні, серед 16 осіб, яких цього року притягнуто до кримінальної відповідальності через невиплату зарплати, 13 – керівники установ, підприємств, організацій та 2 – фінансово-бухгалтерські працівники.

Загальна сума безпідставно невиплаченої зарплати за викритими злочинами становить понад 437 тис. грн.

Загалом від початку року за матеріалами органів внутрішніх справ Закарпаття порушено 27 кримінальних справ за фактами порушення законодавства щодо виплати зарплати.