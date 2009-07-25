«Мотор Січ» відправив VIP-літак Ан-74 Муаммару Каддафі

Найбільше авіапідприємство України - компанія "Мотор Січ" створило за замовленням лівійського лідера Муаммара Каддафі VIP-літак на базі пасажирського Ан-74. "Першу машину Ан-74 ми вже поставили до Лівії у VIP-виконанні для Каддафі і два літака Ан-74 відправляємо до Лівії наприкінці року", - сказав на зустрічі з журналістами голова Ради директорів ВАТ "Мотор Січ" В’ячеслав Богуслаєв.

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