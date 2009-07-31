Погода на 1 серпня
У більшості областей - короткочасні дощі
1 серпня на території України очікується мінлива хмарність. В східній половині країни, а вночі і в карпатському регіоні пройдуть короткочасні грозові дощі; на решті території без істотних опадів, лише вдень у північних та більшості районів центральних областей невеликий короткочасний дощ, місцями гроза.
Вітер північний, північно-західний, 5-10 м/с.
Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, температура вночі 13-18°, на півдні місцями 19-21°; вдень 22-27°, у південній, східній частині та на Закарпатті 26-31°; на високогір`ї Карпат вночі 6-11°, вдень 14-19°.
На Київщині буде мінлива хмарність. Вночі без опадів, вдень пройде невеликий короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура вночі по області 13-18°, вдень 22-27°. По м. Києву температура вночі 16-18°, вдень 23-25°.
31 липня температура води в Чорному та Азовському морях 20-25°, поблизу Євпаторії 16°, у Дніпрі біля Києва 22°.