Погода на 1 серпня

1 серпня на території України очікується мінлива хмарність. В східній половині країни, а вночі і в карпатському регіоні пройдуть короткочасні грозові дощі; на решті території без істотних опадів, лише вдень у північних та більшості районів центральних областей невеликий короткочасний дощ, місцями гроза.

Вітер північний, північно-західний, 5-10 м/с.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, температура вночі 13-18°, на півдні місцями 19-21°; вдень 22-27°, у південній, східній частині та на Закарпатті 26-31°; на високогір`ї Карпат вночі 6-11°, вдень 14-19°.

На Київщині буде мінлива хмарність. Вночі без опадів, вдень пройде невеликий короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура вночі по області 13-18°, вдень 22-27°. По м. Києву температура вночі 16-18°, вдень 23-25°.

31 липня температура води в Чорному та Азовському морях 20-25°, поблизу Євпаторії 16°, у Дніпрі біля Києва 22°.