Учасники круглого столу в УНІАН обговорять проблеми дитячого телеефіру

6 грудня о 17-00 в УНІАН відбудеться Відкрита платформа для дебатів про сучасну культуру на тему: “Куди поділись дитячі передачі?”. Круглий стіл про «дитяче» ТБ в Україні. Питання до обговорення: Результати моніторингу програми ТБ на наявність програм для дітей. Скільки можна експлуатувати «Єралаш»?; Якщо нема дитячого ефіру, єдиний вихід – не пускати чадо до екрану?; Досвід батьків-телевізійників; Що робить держава для теле-виховання покоління?; Чому керівництво каналів відмовляється від спеціалізованих передач для юних глядачів?; Чому навчить «Крок до зірок» – чи не єдина дитяча програма державного каналу?; Нашим дітям «вистачить» «Вечірньої казки»?. Автор і ведуча – Ліза Хворс. Учасники: ведучий колишньої дитячої програми «Не всі вдома» (1+1) з найпопулярнішою рубрикою «Свіноскоп», автор багатьох репортажів, батько Костя Грубич, координатор проекту «Перша експедиція» (ТК «Інтер»), незалежний продюсер Альбіна Ситницька, з жовтня 2003 р – голова правління «5 каналу», з квітня 2005 р – відповідальний секретар Нацради України з питань телебачення і радіомовлення Владислав Лясовський, Ксенія Сладкевич і Петро Мацкевич – корпорація інтелектуальних рішень Matskevych&Sladkevych Brand Corporation (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Потрібна акредитація. Телефони: 486-03-30, 8 (050) 372-92-00; e-mail: pr@msbrand.net Матеріали цієї прес-конференції ви можете замовити у вигляді аудіозапису та професійної відеозйомки звернувшись до відділу маркетингу УНІАН за телефоном: 279-35-23. Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.