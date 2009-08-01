Приріст депозитів фізичних осіб сприяє українській економіці

Приріст депозитних вкладів фізичних осіб на сьогодні вже привів до деякого зростання обсягів кредитування реального сектору економіки.

Про це в коментарі УНІАН заявив міністр економіки України Богдан ДАНИЛИШИН.

«Починаючи з квітня, відбувається стабільний приріст депозитів фізичних осіб: 0,6% у квітні, 0,7% у травні, 2,7% у червні. Це сприяло зростанню обсягу кредитування реального сектору економіки на 1,4%», - сказав міністр.

Нагадаємо, на сьогодні в Україні спостерігається стійка тенденція до зростання обсягів депозитних вкладів фізичних осіб після його різкого скорочення з початку фінансової кризи. Так, якщо у березні поточного року відплив вкладів населення становив 4,9 млрд. грн. (при цьому депозити фізосіб у гривні в січні-березні знизилися на 9,8%, в іноземній валюті - на 12,7%), то в квітні приріст становив 1,2 млрд. грн., у травні – 1 млрд. грн., а за 15 днів червня – 2,2 млрд. грн.