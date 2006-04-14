У картинній галереї сталося масштабне пограбування
18:14, 14 квітня 2006Суспільство
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Викрали твори Шишка, Глущенка, Яблонської, Пламеницького, Григор`євої
У ніч на 13 квітня в Яготині Київської області в картинній галереї сталося масштабне пограбування.
Про це УНІАН повідомили в прес-службі Головного управлiння МВС України в Київськiй областi.
Як зазначають правоохоронці, зловмисники, зв`язавши охоронця, викрали твори Шишка, Глущенка, Яблонської, Пламеницького, Григор`євої тощо.
Загалом втрачено 33 картини.
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