У картинній галереї сталося масштабне пограбування

У ніч на 13 квітня в Яготині Київської області в картинній галереї сталося масштабне пограбування.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Головного управлiння МВС України в Київськiй областi.

Як зазначають правоохоронці, зловмисники, зв`язавши охоронця, викрали твори Шишка, Глущенка, Яблонської, Пламеницького, Григор`євої тощо.

Загалом втрачено 33 картини.