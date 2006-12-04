Ющенко вивчає, як пришвидшити судові справи

Президент України Віктор ЮЩЕНКО і заступник голови Верховного Суду України Анатолій ЯРЕМА обговорили заходи, необхідні для прискорення розгляду справ Верховним Судом.

Як повідомили УНІАН у офіційному інтернет-представництві глави держави, на зустрічі було відзначено, що станом на кінець І півріччя поточного року в Судовій палаті у цивільних справах Верховного Суду України залишилися нерозглянутими понад 47 тисяч справ. Президент України та заступник голови ВСУ обговорили заходи, яких необхідно вжити, щоб прискорити розгляд цих справ.

Президент також подякував А.ЯРЕМІ за значний особистий внесок у розвиток судової системи України, захист конституційних прав і свобод громадян.

Участь у зустрічі взяв заступник глави Секретаріату Президента України Ігор ПУКШИН.