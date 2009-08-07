Донецького високопосадовця затримали за хабар

За матеріалами Антикорупційного бюро Головного управління боротьби з організованою злочинністю МВС України відносно голови однієї з райдержадміністрацій Донеччини обласною прокуратурою порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 368 Кримінального кодексу України (хабарництво).

Як повідомили УНІАН у прес-службі ГУБОЗ, чиновник, зловживаючи своїм службовим становищем, вступивши в злочинну змову з директорами двох товариств з обмеженою відповідальністю, вимагав та отримав у приватного підприємця хабара в сумі 90 тис. грн. за надання в оренду 8 гектарів земельної ділянки.

Хабарника затримано в порядку ст. 115 КПК України. Вирішується питання про затримання спільників скоєння злочину.