З автоматичної зброї розстріляний гендиректор компанії ”Ітера-Самара”

У Самарі сьогодні увечері убито генерального директора компанії «Ітера-Самара» Олександра Самойленка, повідомляє Газета.Ру з посиланням на прес-службу ГУВС Самарської області.

«Убивство сталося біля офісу компанії. Самойленко виходив з офісу своєї компанії разом з одним із колег і був обстріляний з автоматичної зброї. По дорозі в лікарню Самойленко помер. Його колега доставлений у лікарню», - розповіло джерело.

За його словами, зараз на місці події працює оперативна група.

Раніше, 20 листопада, повідомлялося, що Р.Самойленка призначено на посаду керівника ТОВ «АвтоВАЗенерго», дочірньої структури ВАТ «АвтоВАЗ».

Міжнародна група компаній «Ітера» є одним з найбільших виробників і продавців природного газу в країнах СНД і Балтії.