Облрада хоче продати свій пансіонат

Харківська обласна рада оголосила повторний конкурс з продажу цілісного майнового комплексу пансіонату «Счастливцево», зменшивши його початкову вартість на 20% - до 3 976 089,29 грн. (з урахуванням ПДВ).

Про це йдеться у повідомленні облради, яке має у своєму розпорядженні УНІАН.

До складу цілісного майнового комплексу входять 20 об`єктів, зокрема їдальня, медпункт, душова, 3 склади, 2 гаражі, 5 корпусів (один з них адміністративний), літній кінотеатр, насосна, електродизельна, майстерня тощо.

Як зазначається у повідомленні, умовою продажу є збереження робочих місць, а також основного профілю діяльності (організація відпочинку) протягом 5 років. У пансіонаті постійно працюють 8 осіб., у сезон - ще 18. Також новому власникові забороняється перепродавати об`єкт до виплати повної його вартості. Окрім того, покупець (крім безпосередньо вартості об`єкту) має заплатити ще 18 тис. грн. за оцінку пансіонату і 4,9 тис. грн. - за виготовлення технічної документації на нього.

Конкурс передбачається провести через 7 тижнів.

Довідка УНІАН. Пансіонат «Счастливцево» знаходиться в однойменному селі Генічеського району Херсонської області. Він є діючою оздоровницею. Площа земельної ділянки складає 2,87 га. Перший конкурс з продажу визнаний таким, що не відбувся.