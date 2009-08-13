Зустріч голів МЗС України та Росії відбудеться в Харкові

На початок жовтня 2009 року в Харкові заплановано проведення дводенної зустрічі керівників Міністерств закордонних справ України і Росії за участю губернаторів прикордонних областей України та Росії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам начальник Головного управління зовнішньоекономічних зв`язків та інтеграції Харківської обласної державної адміністрації Віктор КОВАЛЕНКО.

За його словами, зустріч відбудеться в рамках засідання Підкомісії з торговельно-економічного співробітництва Змішаної українсько-російської комісії зі співробітництва. Очікується, що для розробки й уточнення програми засідання підкомісії до Харкова незабаром прибуде делегація МЗС України.

У свою чергу Харківська облдержадміністрація створила оргкомітет для підготовки зустрічі міністрів закордонних справ України та Росії.

В.КОВАЛЕНКО сказав, що зараз сторони узгоджують, чи в ті ж дні проходитиме зустріч бізнес-кіл двох країн.

Довідка УНІАН. Українсько-російська комісія зі співробітництва покликана визначати найбільш перспективні напрямки російсько-українського співробітництва, аналізувати виконання двосторонніх угод і домовленостей, проводити консультації з актуальних питань безпеки та зовнішньої політики, давати пропозиції з врегулювання проблемних питань двосторонніх відносин.