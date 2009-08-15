Луценко: мені здається, Пукач «згорів»

Міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО обіцяє, що в разі підтвердження інформації про те, що Олексій ПУКАЧ до свого затримання перебував в тих чи інших регіонах України і не був затриманий, відповідальні особи в регіональних підрозділах міліції будуть покарані.

Про це він заявив в інтерв’ю журналістам у Вінниці.

«Зараз я чую від засобів масової інформації, від неформального спілкування з колегами, з Генеральною прокуратурою, що ПУКАЧ тривалий час переховувався на території інших областей… Нехай постійно, епізодично, але як тільки ми отримаємо більш точну інформацію з якого часу по який і де він проживав, такі самі службові перевірки (які проходили після затримання О.ПУКАЧА в Житомирській області – УНІАН) пройдуть по інших областях. І безумовно, винні будуть притягнуті до адміністративної відповідальності – ті посадові особи, які не виконали свої прямі обов’язки», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО.

При цьому він нагадав, що за результатами службової перевірки на Житомирщині було звільнено з займаних посад дільничного, у відання якого було, в тому числі село Молочки Чуднівського району Житомирської області.

Також було звільнено з посади «його прямого керівника – начальника служби дільничних інспекторів міліції». Водночас, звільнений з посади начальник райвідділу міліції, начальник карного розшуку РВ попереджений про неповну службову відповідність.

В той же час, відповідаючи на одне з запитань, яке стосувалося затримання О.ПУКАЧА, Ю.ЛУЦЕНКО сказав: «мені здається за всі роки переховувань він «згорів» усвідомлюючи, що він накоїв… І саме тому він відмовився від адвокатів, саме тому, на скільки я знаю, він повністю співпрацює зі слідством. Питання лише в тому, щоб він співпрацював об’єктивно і чесно, щоб знайшли і покарали замовників».