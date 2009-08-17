Нацбанк анонсував два спецаукціони

Національний банк України 19 серпня поточного року проведе спеціальний аукціон з продажу доларів США, а 21 серпня – з продажу швейцарських франків.

Про це йдеться у повідомленні НБУ, розміщеному на сайті регулятора.

Згідно з повідомленням, мінімальна сума заявки - 10 тис. дол. США або 10 тис. швейцарських франків. При цьому не використану за призначенням валюту в сумі понад 1 тис. дол. або 1 тис. швейцарських франків комбанк зобов`язаний продати НБУ. Залишок валюти в сумі до 1 тис. дол. або 1 тис. швейцарських франків може бути використано банком на інші цілі.

Також зазначається, що банкам дозволяється купувати валюту для дострокового погашення клієнтами заборгованості за кредитними договорами.

До участі в аукціоні не допускаються заявки з купівлі іноземної валюти з метою виконання зобов`язань поручителів за кредитними договорами, погашення заборгованості по овердрафтах і погашення заборгованості за договорами кредитних ліній, включаючи відсотки й інші витрати, пов`язані з обслуговуванням цієї заборгованості. Останнє обмеження не відноситься до договорів про відкриття неоновлюваної кредитної лінії у разі, якщо останній транш по ній наданий до 15 жовтня 2008 р., йдеться в повідомленні НБУ.

Банки зобов`язані залучити від клієнтів грошове забезпечення в національній валюті до проведення валютного аукціону. Купівля іноземної валюти за рахунок власних коштів банків не допускається.

Як повідомляв УНІАН, з 27 лютого 2009 р. Нацбанк України почав проводити цільові валютні аукціони для задоволення потреб позичальників – фізичних осіб з метою погашення ними заборгованості по кредитах, узятих у валюті.

Банки мають забезпечити продаж клієнтам іноземної валюти, придбаної на валютному аукціоні Національного банку України, за курсом, який не може перевищувати курс аукціону плюс 0,2% суми купівлі на сплату пенсійного збору.

Операції з погашення заборгованості клієнтів по кредитах через поточні рахунки, відкриття поточних рахунків клієнтам і проведення розрахункових операцій для забезпечення процедури погашення заборгованості клієнтів за кредитними договорами за рахунок іноземної валюти, придбаної на валютному аукціоні, здійснюються виключно безкоштовно.