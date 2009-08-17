Падіння ВВП України у другому кварталі сповільнилося... до 18%

Падіння валового внутрішнього продукту (ВВП) України в другому кварталі поточного року, проти аналогічного періоду 2008 року, склало 18% проти 20,3% в першому кварталі поточного року.

Про це повідомляється на сайті Державного комітету статистики України.

«ВВП за ІІ квартал 2009 року порівняно з відповідним періодом 2008 року, в постійних цінах 2007 року склав 82%», - повідомляється на сайті Держкомстату.

Довідка УНІАН. Зростання реального валового внутрішнього продукту (ВВП) України в 2008 році порівняно з 2007 роком, склало 2,1%, при цьому зростання ВВП в 2007 році порівняно з 2006 роком, складало 7,6%.