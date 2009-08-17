У Києві трохи подешевшала оренда квартир

Середня вартість оренди 1-3-кімнатних квартир у Києві з 10 по 16 серпня ц.р. знизилася на 0,49% (2 дол.) – до 437 дол. США за квартиру на місяць.

Про це УНІАН повідомили в консалтинговій компанії «SV Development».

За даними компанії, за цей період в Печерському районі місячна вартість оренди однокімнатних квартир знизилася на 4 дол. – до 437 дол., 2-кімнатних – на 5 дол. – до 619 дол., 3-кімнатних – на 4 дол. – до 746 дол.

У Шевченківському районі вартість оренди 1-кімнатних квартир знизилася на 2 дол. – до 342 дол., 2-кімнатних – знизилася на 3 дол., до 603 дол., 3-кімнатних – знизилася на 2 дол., до 748 дол.

У Голосіївському районі вартість оренди 1-кімнатних квартир зросла на 1 дол., до 266 дол., 2-кімнатних – знизилася на 3 дол., до 339 дол., 3-кімнатних – знизилася на 4 дол., до 528 дол.

У Солом’янському районі вартість оренди 1-кімнатних квартир знизилася на 2 дол. – до 283 дол., 2-кімнатних – знизилася на 2 дол., до 365 дол., 3-кімнатних – знизилася на 4 дол., до 512 дол.

У Дарницькому районі вартість оренди 1-кімнатних квартир знизилася на 1 дол. – до 242 дол., 2-кімнатних – знизилася на 3 дол., до 359 дол., 3-кімнатних – знизилася на 3 дол., до 457 дол.

У Подільському районі вартість оренди 1-кімнатних квартир зросла на 1 дол. – до 273 дол., 2-кімнатних – знизилася на 2 дол., до 401 дол., 3-кімнатних – знизилася на 2 дол., до 463 дол.

В Оболонському районі вартість оренди 1-кімнатних квартир знизилася на 2 дол. – до 300 дол., 2-кімнатних – стабілізувалася на рівні 410 дол., 3-кімнатних – знизилася на 2 дол., до 458 дол.

У Святошинському районі вартість оренди 1-кімнатних квартир знизилася на 2 дол. – до 283 дол., 2-кімнатних – знизилася на 3 дол., до 375 дол., 3-кімнатних – на 3 дол., до 458 дол.

У Дніпровському районі вартість оренди 1-кімнатних квартир стабілізувалася на рівні 270 дол., 2-кімнатних – зросла на 1 дол., до 378 дол., 3-кімнатних – знизилася на 2 дол., до 453 дол.

У Деснянському районі вартість оренди 1-кімнатних квартир знизилася на 2 дол. – до 263 дол., 2-кімнатних – на 2 дол., до 345 дол., 3-кімнатних – на 1 дол., до 472 дол.

Обсяг пропозицій від всієї сукупності 1-3-кімнатних квартир, представлених в десяти районах Києва, становить: у Шевченківському районі – 17%, Печерському – 13%, Дарницькому – 12%, Оболонському – 9%, Дніпровському – 9%, Солом’янському – 11%, Голосіївському – 8%, Святошинському – 8%, Деснянському – 7%, Подільському – 6%.

Як повідомляв УНІАН, середня вартість оренди 1-3-кімнатних квартир у липні ц.р. зросла на 3,29% (14 дол.) – до 440 дол. за квартиру на місяць; за квітень-червень ц.р. знизилася на 8,93% (42 дол.) – до 426 дол. за квартиру на місяць. За 2008 рік середня вартість оренди 1-3-кімнатних квартир у Києві знизилася на 37,79% або 368 дол. – до 607 дол. за квартиру на місяць.

Довідка УНІАН. Компанія «SV Development» з 2005 року займається консалтингом на ринку заміської нерухомості і котеджних селищ, а також маркетинговими дослідженнями ринку.