У Севастополі відбудуться молодіжні "Військово-патріотичні збори"

У Севастополі 21 серпня розпочнеться чотириденний молодіжний фестиваль "Військово-патріотичний збір”.

Про це на прес-конференції в УНІАН повідомив голова ВГО «Громадянська позиція», народний депутат України Анатолій ГРИЦЕНКО.

Він зазначив, що за період становлення незалежної України на заміну системи військово-патріотичного виховання, яка існувала у Радянському Союзі, на жаль, не запропоновано нічого досконалого та ефективного. За його словами, такі ігри як «Зірниця», що включали молодь в активне життя і віддаляли її від спокус – алкоголю, тютюну, наркотиків тощо - були втрачені.

Політик переконаний, що сьогодні подібні заходи потрібно відновити. А проведення військово-патріотичних зборів, на його думку, є великим внеском з боку громадських організацій, який вони роблять без жодного фінансування з боку держави.

А.ГРИЦЕНКО розповів, що збір проходитиме з 21 по 24 серпня у долині Золота Балка (Балаклава, Севастопольський район, АР Крим), де відбувалися бойові дії під час Великої Вітчизняної війни. Це по суті буде військовий табір, у якому учасники житимуть в наметах, готуватимуть їжу на польовій кухні, ознайомляться зі зразками стрілецької зброї, що сьогодні є на озброєнні армії, а також братимуть участь у спортивних та туристичних змаганнях.

Крім того, вони побачать показовий виступ морських піхотинців, зможуть самі розібрати та зібрати автомат, навчитися кидати гранати і використовувати протигаз. Не залишиться молодь і без культурної програми – організатори обіцяють пісні біля вогнища та концерти військової пісні.

Участь у заході візьмуть понад 350 юнаків і дівчат з 20 регіонів України. До змагань запрошено молодь від 18 років, але для вихованців спортивної асоціації "Тайфун" зробили виняток, тож наймолодшим учасникам "Військово-патріотичних зборів" - 9 років.

Координатор ВГО «Громадський рух «За Майбутнє» Михайло ХАРЕЧКО, зі свого боку, повідомив, що це вже другий етап військово-патріотичного збору, організованого двома громадськими організаціями. Під час першого, що відбувся 1-3 травня на Київщині, розповів він, були побоювання, що невдасться повною мірою реалізувати задумане. Однак результати засвідчили велику підтримку подібного заходу як самою молоддю, так і їхніми батьками, котрі телефонували і дякували організаторам.

У свою чергу голова Центрального виконавчого комітету ВГО «Громадський рух «За Майбутнє» Ольга ШЕВЧЕНКО повідомила, що цього разу надійшла дуже велика кількість заявок, тож вони повинні були навіть відмовляти бажаючим.

Як підкреслили організатори, військово-патріотичний збір, проведений у травні, показав, що українська молодь скучила за активним відпочинком. Тому вони пообіцяли й надалі розвивати проект та залучати до нього якомога більше молодих людей.