За борги перед тепломережею арештоване майно 535 абонентів

У Донецьку з початку року за борги перед комунально-комерційним підприємством «Донецькміськтепломережа» арештовано майно 535 абонентів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила прес-служба підприємства.

Так, згідно з повідомленням, у 438 випадках судами було винесено постанову про арешт всього майна, у 56 – квартир, у 41 – автомобілів боржників.

У прес-службі нагадали, що згідно із законом невиконання рішення суду після арешту майна загрожує тим, що арештоване майно буде вилучено і продане на спеціальному аукціоні.