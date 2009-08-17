Українська економіка відновлюється - міністр

Приріст обсягів виробництва в Україні третій місяць поспіль порівняно з попередніми місяцями свідчить про відновлення економіки країни, вважає міністр економіки України Богдан ДАНИЛИШИН.

Про це йдеться у коментарі міністра економіки, розміщеному на сайті міністерства.

«Позитивним чинником є висхідний тренд даного показника – 1,3% в травні, 3,1% в червні і 4,9% в липні. Крім того, падіння обсягів виробництва у липні (до липня 2008 року – УНІАН) є найменшим серед відповідних показників поточного року – «мінус» 26,7% проти «мінус» 31,2% в середньому за поточний рік», – відзначив Б.ДАНИЛИШИН.

Найбільші позитивні зміни у динаміці виробництва спостерігалися в ключовому виді промислової діяльності – в металургійному виробництві. «У липні до червня 2009 року обсяг виробництва зріс на 15,3%, що є рекордним показником для даного виду діяльності, починаючи з березня 2006 року. Крім того, починаючи з 2000 року, таке зростання в липні було найвищим», – відзначає міністр економіки.

Б.ДАНИЛИШИН підкреслює, що зростання виробництва в металургії закладає позитивні очікування щодо відновлення виробництва і в суміжних видах промислової діяльності – видобутку паливно-енергетичних корисних копалини і виробництві коксу.

Водночас, Б.ДАНИЛИШИН відзначає, що і на світових ринках зафіксовано позитивні зрушення: у більшості країн Євросоюзу за наслідками червня відзначено уповільнення темпів падіння промвиробництва.

«Враховуючи, що українські базові бюджетоутворючі галузі є надзвичайно інтегрованими у світовий ринок і тому високо залежні через експортоорієнтованості, певне поліпшення ситуації в промисловому комплексі країн Євросоюзу стимулюватиме в найближчій перспективі зростання попиту з боку цих країн на вітчизняну продукцію і буде додатковим позитивним чинником, що сприятиме поступовому відновленню вітчизняного промислового виробництва», – відзначив Б.ДАНИЛИШИН.

Також у своєму коментарі міністр економіки України відзначає, що зростання обсягу виробництва в сільськогосподарській галузі на 5,9% було досягнуте насамперед за рахунок збільшення обсягів виробництва в рослинництві (у січні-липні 2009 року – на 4,8%, в січні-червні поточного року – на 4,9%) – збирання картоплі збільшилося на 16,7%, овочів з відкритого грунту – на 14,5%. Також зросли обсяги виробництва тваринницької продукції (у січні-липні 2009 року – на 3,1%, у січні-червні – на 2,3%).

«Зважаючи на пожвавлення внутрішніх процесів в Україні і перших ознак того, що на світовому ринку ситуація також починає поступово поліпшуватися, можна очікувати формування у другому півріччі поточного року, як і передбачалося, постійній тенденції до уповільнення темпів падіння виробництва і повернення в 2010 році національної економіки на траєкторію зростання», – відзначив Б.ДАНИЛИШИН.

Як повідомляв УНІАН, в Україні спад промислового виробництва в липні 2009 року склав 26,7% порівняно з липнем 2008 року, в січні-липні 2009 року – 30,4% порівняно з аналогічним періодом 2008 року. Порівняно з червнем 2009 року в липні поточного року зафіксовано зростання промвиробництва на 4,9%.