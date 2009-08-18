Відкриття палацу гетьмана Розумовського відбудеться за участі Ющенка

У суботу, 22 серпня, в Батурині відбудеться відкриття відбудованого за ініціативи Президента України Віктора ЮЩЕНКА палацу останнього гетьмана українського козацтва Кирила Розумовського.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомила прес-секретар глави держави Ірина ВАННИКОВА.

«Палац є частиною масштабного історико-культурного проекту, започаткованого Президентом у цьому місті на Чернігівщині, яке в XVII-XVIII ст. було фактично столицею запорізького козацтва та резиденцією п`ятьох козацьких гетьманів», - наголосила прес-секретар.

За її словами, завдяки зусиллям В.ЮЩЕНКА, з 2005 року на науковій основі були розроблені і здійснені проекти реставрації, і нині Батурин має перетворитися на один з туристичних центрів України. Уже зараз кожні вихідні дні його відвідують близько 2,5 тисяч туристів.

Відповідно до програми урочистостей, після промови Президента з нагоди відкриття палацу відбудеться церемонія вручення державних нагород до Дня Незалежності та урочисте прийняття з цього приводу. Окрім того, у відновленому палаці відбудеться концерт переможців Всеукраїнського фестивалю кобзарського мистецтва імені Остапа Вересая - відомого кобзаря, уродженця Чернігівської землі.