На трьох підприємствах Міноборони проведуть досудову санацію

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України тимчасово виконуючий обов`язки міністра оборони України Валерій ІВАЩЕНКО видав накази про проведення досудової санації на державних підприємствах “Рубін”, “Київський ремонтний завод “Радіан” і “Ніжинський ремонтний завод інженерного озброєння”.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі міністерства.

Згідно з повідомленням, накази видано з метою дотримання вимог чинного законодавства України в частині, що регулює проведення заходів щодо відновлення платоспроможності боржників, якими є дані підприємства. Передбачено, що досудова санація на підприємствах-боржниках буде проведена в 12-місячний термін. Для цього на кожному підприємстві буде створена робоча група для розробки плану досудової санації, до складу якої увійде представник уповноваженого органу управління.

За даними прес-служби, відповідно до аналізу фінансово-господарської діяльності зазначених державних підприємств, виробнича діяльність їх фактично зупинена, всі вони стабільно збиткові і перебувають на межі банкрутства. Наприклад, встановлено, що за період з 1 січня 2008 року по 1 травня 2009 року на заводі “Рубін” загальна кредиторська заборгованість становила 4 млн. 180 тис. грн., зокрема, 257,4 тис. грн. – із заробітної плати, 247 тис. грн. – зі сплати страхових внесків до Пенсійного фонду України і 2 млн. 732,3 тис. грн. – до державного і місцевого бюджетів. Не кращий фінансовий стан й інших підприємств, які підлягають досудовій санації.

Даними наказами передбачається надання згоди зазначеним державним підприємствам на опрацьовування планів досудової санації і заходів щодо відновлення їх платоспроможності, погашення заборгованості із зарплати, сплати страхових внесків до місцевого і державного бюджетів, Пенсійного фонду України, погашення боргів перед іншими кредиторами.

Контроль за виконанням заходів і термінів, передбачених планом досудової санації, покладається на директора Департаменту економічної і господарської діяльності Міністерства оборони України.