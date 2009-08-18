Газпром і Нафтогаз відмовилися працювати за контрактом - газета

Україна в третьому кварталі 2009 року купить у "Газпрому" від 9 до 10 мільярдів кубометрів газу. Це менше, ніж передбачено контрактом "Нафтогазу" з російським концерном, проте Києву додатковий газ не потрібен. Про це пише газета "Ведомости" з посиланням на радника президента України Богдана Соколовського.

Щоб вибрати контрактні об`єми, Україна повинна в третьому кварталі купити у "Газпрому" 12 мільярдів кубометрів газу і докупити ще 12,5 мільярда - в останньому кварталі року.

"Нафтогаз" зв`язаний зобов`язаннями за контрактом з "Газпромом", який може оштрафувати українську компанію за недобір газу, проте не робить цього.

Газета відзначає, що частина об`ємів палива, що імпортується, з третього кварталу може бути перенесена на четвертий квартал. "Нафтогаз" вже звертався в "Газпром" із заявкою на збільшення постачань в останньому кварталі, але точних цифр "Газпром" не розкриває.

У випадку, якщо основні постачання будуть перенесені на останній квартал року, "Нафтогазу" доведеться сплатити 14,5 мільярда кубометрів за ціною, яка на 10 доларів перевищить вартість імпортованого палива в третьому кварталі, - 198 долара за тисячу кубометрів.

Для забезпечення експортних зобов`язань "Газпрому" в підземні сховища газу (ПСГ) Україні необхідно закачати 25-27 мільярда кубометрів газу. Зараз у ПСГ закачано вже більше 22 мільярдів кубометрів.

Лента.ру