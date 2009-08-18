"Цілий арсенал", знайдений у банку "Київ", - це одна стара рушниця?

"Арсенал зброї", який виявили в банку «Київ», про це вчора на брифінгу заявила прем`єр-міністр Юлія Тимошенко, був знайдений у кабінеті екс-голови правління і колишнього мажоритарного акціонера банку "Київ" Миколи Марченка. Проте, за його словами, складався цей арсенал з однієї старої рушниці. "Вони відкрили сейф у моєму кабінеті, де дійсно була одна рушниця, яка 15 років там знаходиться і на яку 15 років міліція дає дозвіл на зберігання", – повідомив "Делу" Микола Марченко.

Нагадаємо, що вчора Тимошенко зробила сенсаційну заяву, що в банку "Київ", 99,93% акцій якого належать державі, було виявлено "цілий арсенал важкої зброї"

Крім того, за її словами, був зафіксований масовий вивіз фінансової документації. Осіб, які здійснювали вивіз документів, вдалося затримати і Міністерство внутрішніх справ вже порушило проти них кримінальну справу.