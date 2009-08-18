На Львівщині школяр влаштував стрілянину на дискотеці

У неділю у селі Куткір Буського району Львівської області 15-річний школяр на дискотеці відкрив стрілянину з пневматичного пістолета.

Двоє підлітків отримали поранення, повідомив УНІАН начальник ЦГЗ ГУ МВС України у Львівській області Денис ХАРЧУК.

Як було встановлено, хлопець потайки взяв пневматичний пістолет, який стріляє мідними кулями, у свого старшого брата і пішов зі зброєю на дискотеку. Серед групи підлітків спалахнула суперечка, під час якої школяр витягнув пістолет і почав стріляти. Двоє його ровесників - односельців отримали поранення обличчя та передпліччя, повідомив Д.ХАРЧУК.

За його словами, життю хлопців нічого не загрожує, вони отримали легкі тілесні ушкодження м‘яких тканин.

«За даним фактом кримінальна справа не порушувалася, швидше за все, це буде кваліфіковано як хуліганство», - зазначив Д.ХАРЧУК.