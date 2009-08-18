Іноземні студенти в Україні почувають себе просто гаманцями

Іноземні студенти, які навчаються в Україні, скаржаться на якість надання інформації, умови навчання та упереджене ставлення до них з боку правоохоронців.

Про це кореспонденту УНІАН повідомила старший координатор програм Міжнародної організації з міграції в Україні Дайва ВІЛКЄЛІТЕ.

За її словами, часто виникають проблеми, коли іноземні студенти приїждають в Україну, не маючи повної інформації про навчання, зіштовхуються з труднощами в опануванні української мови, іноді навіть не знають, що навчання проходить не англійською чи французькою мовою, що воно дорожче, ніж їм було заявлено. «Вони себе почувають не студентами, а гаманцями, яким треба платити за навчання, і при виникненні найменших проблем їм кажуть: Ми вас депортуємо», - сказала Д.ВІЛКЄЛІТЕ.

На думку голови правління Східно-Європейського інституту розвитку Мрідули ГОШ, проблема в тому, що умови навчання для іноземних студентів, які були в Радянському Союзі, сильно відрізняються від тих, які є в сучасній Україні. «Ці процеси дуже часто не фіксуються міждержавними угодами між Україною та державою X з Африки чи Азії. Як правило, цим займається приватний агент, який є випускником якогось українського вузу або певною мірою володіє російською чи українською мовою. Ці агенти як посередники дають рекламу українським вузам у відповідних країнах і набирають звідти студентів», - розповіла М.ГОШ.

За її словами, через це набір іноземних студентів відбувається некваліфіковано. «Студентів набирають, аби заробити кошти. Вони приїхали сюди – а відповідних умов немає, якість освіти не така, бо й Міністерство освіти дуже часто не здійснює належний контроль», - зауважила М.ГОШ.

До того ж, відзначила вона, іноземним студентам не дозволяють працювати в Україні, через що вони не можуть самостійно заробляти кошти для оплати за навчання. М.ГОШ нагадала, що у Західній Європі та Америці існує система, за якої студент може працювати у позанавчальний час. «Це нормальна практика, бо вона дає можливість молодій людині отримати певні навики, а тут (в Україні – УНІАН) за це покарають», - сказала вона.

Крім того, як розповіла голова правління Східно-Європейського інституту розвитку, у навчальному процесі трапляється багато суб‘єктивних моментів. Так, за її словами, студента з Туреччини через неприязні стосунки з викладачем залишили повторно на тому самому курсі і примусили повторно сплатити вартість навчання за цей рік.

Також, за даними М.ГОШ, іноземних студентів дуже часто зупиняє міліція. «Свіжий приклад: до студентів з Камеруну, які відпочивали у Криму, просто на пляжі підійшли міліціонери, забрали паспорти і поставили штамп із поміткою «депортація». Вони тратили кошти, щоб через суд поновлювати свої права», - сказала вона.

Троє студентів із Конго, які у розмові з кореспондентом УНІАН просили не називати їхні імена, розповіли, що вирішили навчатися в Україні після того, як побачили рекламу освітніх можливостей країни по місцевому телебаченню. Агентом, з яким вони уклали угоду, була марокканська компанія Carrefour Event, якій вони сплатили по декілька тисяч доларів «за візу і запрошення навчатися», авіаквитки, медичну страховку та уроки мови.

Після приїзду в Україну в деканаті Київського національного університету імені Тараса Шевченка їм повідомили, що вони повинні заплатити ще по 20 тис. грн. за навчання і проживання. За словами студентів, це було проблемою для них, оскільки ніхто їх не повідомив раніше, що вони повинні сплачувати такі суми. Тим, хто не міг платити, загрожувала депортація.

Тим не менше, як розповіли конголезькі студенти, схема продовжувала діяти і за нею в Україну приїздили нові студенти з африканських країн (Конго, Малі, Камерун, Габон, Республіки Кот-д`Івуар), які зіштовхувалися з тими ж проблемами. За їхніми словами, у деканаті університету у них забирали паспорти, а декому пропонували сплачувати за гуртожиток як за готель - 100 грн. на день. Їхнього колегу з Конго, який не зміг заплатити, депортували на батьківщину, іншого з Республіки Кот-д`Івуар, який чинив супротив депортації, ув‘язнили.

Африканські студенти заявляють, що почуваються в Україні пригніченими людьми, в яких немає ніяких прав. «Що ми зробили поганого? Ми приїхали сюди легально, щоб вчитися, отримати знання і повернутися в Африку», - заявив один зі студентів.

Довідка УНІАН. За даними Міністерства освіти і науки України, в українських вузах навчаються 40 тисяч іноземних студентів з більш як 130 країн (найбільше – з Китаю, Росії, Йорданії, Сирії, Індії, Ірану, Малайзії, Туркменістану, Туреччини, Молдови).

Найбільшими центрами з підготовки іноземних студентів є Київ, Харків, Одеса і Дніпропетровськ. Як повідомляють у Міносвівти, найбільшою популярністю в іноземців користуються будівельні та інженерні спеціальності, а також медицина, фінанси та економіка.