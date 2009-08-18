Тернопільська облрада готує повалення мера та міськради

Тернопільська обласна рада ініціює дострокове припинення повноважень мера Тернополя Романа ЗАСТАВНОГО, міськвиконкому та міської ради у зв’язку з допущенням ситуації, яка виникла у місті з невивезенням сміття.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення було прийняте сьогодні на сесії облради. За рішення проголосували 87 з 96 присутніх депутатів, 5 утрималося, 4 не голосували.

Одним із пунктів рішення, запропонованим головою фракції ВО “Свобода” Олегом СИРОТЮКОМ, передбачено рекомендувати голові Тернопільської облдержадміністрації відповідно до закону про органи місцевого самоврядування порушити перед Верховною Радою питання дострокового припинення повноважень міського голови Тернополя та міської ради.

Ще одним пунктом, який запропонував заступник голови фракції Партії регіонів в облраді Петро ГОЧ, передбачено звернення облради до Верховної Ради щодо ініціювання дострокового припинення повноважень міського голови та міської ради за бездіяльність.

Депутати також прийняли рішення звернутися до прокуратури та міліції з проханням вивчити діяльність чиновників облдержадміністрації та міської ради, відповідальних за екологічну ситуацію в області, зокрема, на Малашівському сміттєзвалищі, на предмет службової недбалості.

Також облрада визнала роботу міського голови Тернополя, міської ради, облдержадміністрації, обласного управління навколишнього середовища щодо припинення роботи Малашівського сміттєзвалища, яке заборонено використовувати з 1997 року, незадовільною, а також визнала ситуацію, що склалася у Тернополі у зв’язку із блокуванням селянами полігону в Малашівцях, критичною.

Міській раді Тернополя рекомендовано розглянути шляхи виходу з критичної ситуації, а облдержадміністрації - подати на розгляд облраді у місячний термін програму поводження з твердими побутовими відходами, якої в області досі немає.

Також облдержадміністрації рекомендовано знайти ділянку за межами населеного пункту і передати її комунальному підприємству обласної ради для облаштування полігону та будівництва сміттєпереробного заводу.

Крім того, депутати передбачили звернення до Кабінету міністрів з проханням виділити кошти зі стабілізаційного фонду на вирішення критичної ситуації у Тернополі.

Як повідомляв УНІАН, 1 серпня жителі прилеглих до Малашівського смітєєзвалища сіл перекрили дорогу на звалище, відтак сміття з Тернополя не вивозиться туди вже 18-й день. На сьогодні сміття вивозиться на інші полігони, але не повністю, оскільки домовленості мерії Тернополя з іншими населеними пунктами щодо прийому сміття періодично зриваються.

Офіційно Малашівське сміттєзвалище закрите для використання з 1997 року.