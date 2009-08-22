Фестиваль повітряних зміїв відбудеться у Черкасах

24 серпня в Черкасах вперше відбудеться фестиваль повітряних зміїв «Барви неба». До Черкас приїдуть 50 учасників з Києва, Хмельницького, Херсона, Миколаєва.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в прес-службі Черкаського міськвиконкому, загалом планується запустити у небо 50 повітряних зміїв різної конструкції. Команда з Києва пообіцяла зробити і запустити з повітряних зміїв цілий потяг, який складатиметься з 13 секцій. Ще одна київська команда спробує підняти на змієві прапор міста. Для дітей буде проведено майстер-класи.