Українські шахти чекає масштабна перевірка

Завтра, 25 серпня, Держгірпромнагляд розпочинає додаткову перевірку стану пило-газового режиму та провітрювання всіх вугільних шахт в зв’язку з аварією на шахті ім. Кірова ДП «Макіїввугілля»

Як повідомили УНІАН у Державному комітеті України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду, керівників територіальних управлінь по Донецькій, Луганській та Львівській областях зобов’язано особливу увагу приділити перевірці підготовленості шахт до реверсування вентиляційного струменя. У разі виявлення порушень вимог нормативно-правових актів з охорони праці інспектори зупинятимуть роботи.

Крім того, сьогодні фахівці Донецького гірничого округу розпочали всебічну перевірку стану промислової безпеки та охорони праці на вугільних шахтах Державного підприємства «Макіїввугілля».

Згідно із правилами безпеки, планове реверсування вентиляційного струменю гірничих виробок вугільних шахт здійснюється двічі на рік. Мета заходу – перевірка готовності до виконання плану ліквідації аварії. Зокрема, спроможності системи вентиляції шахти забезпечити розрахункову кількість повітря при всіх можливих схемах провітрювання.

Як повідомляв УНІАН, 23 серпня о 14.20 на шахті ім. Кірова стався вибух метано-повітряної суміші. На момент аварії в шахті перебував 141 гірник. У результаті – загинули 8 гірників і 13 – госпіталізовані з травмами різного ступеня тяжкості.