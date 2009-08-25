Ющенко виписав «рецепт» українській економіці
Про три речі, які забезпечують стабільність
Президент України Віктор ЮЩЕНКО пропонує цілісний план економічного оздоровлення.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав, виступаючи на Майдані Незалежності у Києві зі зверненням до українського народу з нагоди Дня Незалежності України.
«Це мій досвід і знання як колишнього голови Національного банку України і голови українського уряду», - сказав Президент.
За його словами, основними пріоритетами цього плану є чіткі, прості і конкретні дії.
По-перше, зауважив В.ЮЩЕНКО, - це відновлення фінансової стабільності. «Сильні гроші, низька інфляція, сильна бюджетна політика – ось три речі, які забезпечують первинне належне відновлення фінансової стабільності», - сказав Президент.
Другим пунктом свого плану він назвав зменшення оподаткування бізнесу, спрощення адміністрування податків.
Також у плані - сприяння залученню в українську економіку як вітчизняних, так і закордонних інвестицій.
При цьому особливу увагу, на думку В.ЮЩЕНКА, необхідно приділити підготовці до Євро-2012.
«Мова йде про десятки мільярдів доларів інвестицій, клімат яким ми повинні сформувати через професійну систему влади», - сказав Президент.
Також серед важливих кроків В.ЮЩЕНКО назвав підтримку конкурентоспроможного українського виробника, зосередження влади на потенційних точках економічного зростання, на підтримці малого і середнього бізнесу.
Наголосив Президент і на необхідності повноцінного ринку землі, зняття мораторію на продаж землі, перетворення аграрного сектора на одну з основ експортного потенціалу держави.
Також важливу увагу В.ЮЩЕНКО приділяє необхідності узгодженості у проведенні економічних і соціальних реформ у різних сферах життя.
«Найбільше, чого сьогодні потребує Україна, - це не перечікувати кризу, а реформуватись», - сказав В.ЮЩЕНКО.
На його думку, головним показником роботи влади на усіх рівнях має стати показник тривалості життя і приросту населення, зниження динаміки соціально небезпечних хвороб тощо.
«Мій план стосується усіх сфер соціального та економічного життя держави і людини. В його основі головний принцип – криза має бути використана для радикальних реформ, а не для виборів. Саме такі кроки здатні відкрити для України нову перспективу», - сказав В.ЮЩЕНКО.
Президент наголосив, що його план є реалістичним, а його мета є абсолютно досяжною.