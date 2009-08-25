Ющенко виписав «рецепт» українській економіці

Президент України Віктор ЮЩЕНКО пропонує цілісний план економічного оздоровлення.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав, виступаючи на Майдані Незалежності у Києві зі зверненням до українського народу з нагоди Дня Незалежності України.

«Це мій досвід і знання як колишнього голови Національного банку України і голови українського уряду», - сказав Президент.

За його словами, основними пріоритетами цього плану є чіткі, прості і конкретні дії.

По-перше, зауважив В.ЮЩЕНКО, - це відновлення фінансової стабільності. «Сильні гроші, низька інфляція, сильна бюджетна політика – ось три речі, які забезпечують первинне належне відновлення фінансової стабільності», - сказав Президент.

Другим пунктом свого плану він назвав зменшення оподаткування бізнесу, спрощення адміністрування податків.

Також у плані - сприяння залученню в українську економіку як вітчизняних, так і закордонних інвестицій.

При цьому особливу увагу, на думку В.ЮЩЕНКА, необхідно приділити підготовці до Євро-2012.

«Мова йде про десятки мільярдів доларів інвестицій, клімат яким ми повинні сформувати через професійну систему влади», - сказав Президент.

Також серед важливих кроків В.ЮЩЕНКО назвав підтримку конкурентоспроможного українського виробника, зосередження влади на потенційних точках економічного зростання, на підтримці малого і середнього бізнесу.

Наголосив Президент і на необхідності повноцінного ринку землі, зняття мораторію на продаж землі, перетворення аграрного сектора на одну з основ експортного потенціалу держави.

Також важливу увагу В.ЮЩЕНКО приділяє необхідності узгодженості у проведенні економічних і соціальних реформ у різних сферах життя.

«Найбільше, чого сьогодні потребує Україна, - це не перечікувати кризу, а реформуватись», - сказав В.ЮЩЕНКО.

На його думку, головним показником роботи влади на усіх рівнях має стати показник тривалості життя і приросту населення, зниження динаміки соціально небезпечних хвороб тощо.

«Мій план стосується усіх сфер соціального та економічного життя держави і людини. В його основі головний принцип – криза має бути використана для радикальних реформ, а не для виборів. Саме такі кроки здатні відкрити для України нову перспективу», - сказав В.ЮЩЕНКО.

Президент наголосив, що його план є реалістичним, а його мета є абсолютно досяжною.