За 17 років державний борг України виріс в 10 разів

Прямий і гарантований державний борг України сьогодні складає майже 270 мільярдів гривень, або близько 35 мільярдів в доларовому еквіваленті.

Більше 23 мільярдів доларів, або дві третини загальної суми державного боргу, припадає на зовнішні зобов`язання. Таким чином, за період з 1992 року, коли він складав близько 3 млрд доларів, державний борг виріс більше ніж в 10 разів.

При цьому не врахована заборгованість держави перед вкладниками колишнього Ощадбанку СРСР, загальна сума якої поки не визначена, пише ДЄЛО.

Після 10-річного періоду відносної стабільності, за останні 10 місяців державний борг України виріс в два рази в доларовому і в три рази в гривневому еквіваленті.