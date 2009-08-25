На будівництві під Києвом знайшли 14 рабів з Китаю

Правоохоронці Київської області порушили кримінальну справу за фактом експлуатації іноземних громадян, яких використовували як безкоштовних будівельників у Макарівському районі.

Про це УНІАН повідомили у відділі зв’язків з громадськістю ГУМВС України у Київській області.

Згідно з повідомленням, 14 громадян Китаю близько півроку замість обіцяних 5 доларів на годину та гідних умов проживання не отримували нічого. Лише один раз їм заплатили по 250 доларів, а жити довелося у дерев`яних вагончиках на території будівельного майданчика.

Троє осіб з України віком від 26 до 30 років - двоє з яких уродженці Афганістану і Китаю - за допомогою своїх знайомих з Китайської Республіки організували пошук і вербування китайців під виглядом легального працевлаштування. Вони ж переправили їх в Україну. За ці послуги кожен з постраждалих заплатив по 10 тисяч доларів.

Щоб створити видимість своїх законних дій, ще в Китаї організатори через своїх осіб склали з потерпілими договори від імені фірми, яка на той час уже близько двох років не існувала. Один із засновників цієї фірми - родич затриманого підозрюваного - китайця. Крім договорів зацікавленим у роботі в Україні запропонували заповнити анкети з усіма даними майбутнього будівельника, включаючи паспортні. Електронний варіант заповнених анкет був переданий афганцю, що проживав у Києві. Він разом із співучасниками з Київського міського центру зайнятості, особи яких поки встановлюються, підготував дозволи на працевлаштування від імені, як незабаром з`ясувалося, двох фіктивних фірм. Таким чином, на територію України китайці потрапили легально - спочатку прибула одна група із семи осіб, через два місяці – друга. При цьому в Україну вони приїжджали за підробленими запитами. В аеропорту «Бориспіль» у будівельників відібрали паспорти, нібито для перереєстрації, тому надалі у китайців не було можливості повернутися додому.

Після проведених слідчих дій громадян Китаю депортували на батьківщину.

Організатори злочину перебувають під вартою. Правоохоронці проводять заходи щодо затримання інших осіб, причетних до скоєння даного злочину.