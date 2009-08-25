На міжбанку долар і євро полізли вгору

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися зростанням котирувань – 8,4525/8,4885 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг»,ціни на російську валюту підвищилися до 0,2676/0,2691 грн./рубль, котирування з євро-гривні пішли вгору – 12,0665/12,1120 грн./євро. На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар скоректувалися – 1,4279/1,4281 дол./євро (п`ятниця – 1,4287/1,4289).

У п`ятницю Нацбанк вийшов на ринок з продажем на аукціоні за валютною парою швейцарський франк – гривня з ціною відсікання 7,4500.