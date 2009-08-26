Тимошенко віддала ТигрЮлю в зоопарк, де отруїли 10 тварин

Бенгальска тигриця-альбінос на ім’я ТигрЮля, яку прем`єр-міністру України Юлії ТИМОШЕНКО подарували організатори фестивалю «Чорноморські ігри» в Скадовську, доставлена до ялтинського зоопарку «Казка».

«Це фантастичний подарунок», - сказав директор зоопарку Олег ЗУБКОВ сьогодні телефоном кореспонденту УНІАН.

Прем`єрський тигр став 12-им у колекції зоопарку. ТигрЮлі виділять окрему вольєру. «Шукатимемо їй пару», – додав директор «Казки».

ТигрЮля житиме у зоопарку під патронатом Ю.ТИМОШЕНКО. «Прем`єр-міністр пообіцяла сплачувати річне утримання цієї тварини», - зазначив О.ЗУБКОВ.

«Ми подивилися документи, тигр повністю здоровий, у ветеринарному відношенні немає жодних проблем. Усі дозволи на його ввезення в Україну одержані законним шляхом. Це єдиний білий тигр на території України», - додав О.ЗУБКОВ.

ТигрЮлю привезли у «Казку» напередодні.

Довідка УНІАН. Зоопарк «Казка» створений у Ялті в 1995 році О.ЗУБКОВИМ. Це перший приватний зоопарк в СНД. На даний час тут утримуються понад 900 тварин і птахів. Багато з них – рідкісних видів. Навесні у «Казці» в результаті отруєння загинули 10 вихованців. Зоопарк просив небайдужих громадян поповнити його колекцію.