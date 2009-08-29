У Сумах податкова накрила підпільне казино

На одній із центральних вулиць Сум працівники податкової міліції виявили черговий нелегальний салон «казино» – з рулеткою та гральними автоматами. Ретельно замаскований ігровий зал розташувався на базі колишнього ігрового салону «Невада». Задля конспірації він відчинявся лише у вечірні та нічні години.

Як повідомили УНІАН у прес-службі податкової міліції Державної податкової адміністрації в Сумській області, на момент перевірки у приміщенні працювали 22 гральні пристрої: стіл з рулеткою та 21 гральний автомат, які були підключені до електромережі. Роботу закладу забезпечували два касири-оператори та один охоронець. На момент перевірки чотири клієнти проводили гру.

Щодо власника казино, то до сьогодні на зв’язок з податківцями він не вийшов. При огляді у приміщенні оперативники виявили також документи та гроші в сумі 1 225 гривень, що знаходились на робочому місці оператора-касира.

За результатами перевірки усе гральне обладнання загальною вартістю понад 750 тисяч грн. вилучено. Податківці проводять заходи щодо встановлення власника закладу та вилученої ігрової техніки.