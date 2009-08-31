Український газовий ринок: у Єврокомісії залишилося ще п’ять питань

У проекті закону України «Про засади функціонування ринку природного газу», розробкою якого займається Міжвідомча координаційна група з питань реалізації спільної заяви за результатами міжнародної інвестиційної конференції ЄС-Україна з модернізації ГТС України, залишаються неузгодженими лише п’ять питань.

Про це заявив заступник міністра палива та енергетики України Сергій ПАВЛУША в інтерв`ю тижневику «Дзеркало тижня» (№32 (760) 29 серпня - 4 вересня 2009 року).

Він нагадав, що питання реформування ринку природного газу - головна складова брюссельських домовленостей України і Євросоюзу. При цьому ключовим елементом такого реформування повинна стати розробка законопроекту «Про засади функціонування ринку природного газу», який би грунтувався на принципах законодавства ЄС у цій сфері.

«У процесі розробки законопроекту група співробітничає з експертами Єврокомісії. Вони не лише працюють над документом у режимі його експертизи на предмет відповідності нормам ЄС, а також періодично беруть участь у засіданнях робочої групи. І ми, і, головне, ЄК оцінюємо таке співробітництво як дуже результативне», - підкреслив С.ПАВЛУША.

За його словами, на сьогодні з європейською стороною залишаються неузгодженими лише п’ять питань. Частина з них стосується термінології, ідентичність якої забезпечити вкрай складно з урахуванням існуючих відмінностей у законодавстві в газовій сфері України і ЄС. Решта зауважень і коментарів європейських експертів, за словами заступника міністра, стосуються здебільшого розмежування функцій із транспортування та поставок газу, повноважень НКРЕ і тарифної політики.

«Ми продовжуємо роботу над узгодженням цих моментів. Розробка законопроекту, який відповідав би принципам лібералізованого ринку газу ЄС, є пріоритетом для Мінпаливенерго і перебуває на особливому контролі міністра, оскільки, крім іншого, це є умовою успішного завершення переговорів про членство України в Енергетичному співтоваристві, про одержання кредитних ресурсів для реалізації інвестпроектів, а також кредитів для створення запасів газу на зимовий період 2009—2010 років», - наголосив С.ПАВЛУША.

Як повідомляв УНІАН, 23 березня 2009 року в Брюсселі відбулася Міжнародна інвестиційна конференція з модернізації української ГТС, в якій взяли участь Президент України Віктор ЮЩЕНКО і прем`єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО. За підсумками конференції “ЄС – Україна: партнери з постачання газу в Європу” була підписана Спільна декларація ЄС, України і міжнародних фінансових організацій.

Рада національної безпеки і оборони України своїм рішенням від 5 червня 2009 року доручила Кабінету міністрів України прискорити розробку Концепції формування і розвитку ринку природного газу, розробити і затвердити Концепцію формування і розвитку ринку вугільної продукції.

Зокрема, під час розробки даних концепцій Кабміну необхідно передбачити визначення основних принципів створення і функціонування конкурентних ринків із впровадженням основних положень законодавства ЄС, а також забезпечення ефективної діяльності суб`єктів ринків паливно-енергетичних ресурсів шляхом створення системи конкурентних відносин.