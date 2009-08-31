Депутати мають намір відстояти заборону на продаж вина з кіосків

Народні депутати України – представники фракцій БЮТ, «Наша Україна – Народна самооборона» і Партії регіонів – вважають за необхідне не допустити легалізацію безконтрольного продажу столових вин, що може статися з набуттям чинності Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо сприяння здійсненню підприємницької діяльності» , прийнятому 25 червня ц. р.

Зокрема, в інтерв`ю УНІАН народний депутат України від БЮТ Дмитро ВЕТВИЦЬКИЙ назвав нелогічною поправку до законопроекту № 4581, яка передбачає зняття обмежень щодо роздрібної торгівлі столовими винами, ініційовану народними депутатами України Ксенією ЛЯПІНОЮ (НУ-НС), Русланом ЗОЗУЛЕЮ (БЮТ) і Мариною ПЕРЕСТЕНКО (КПУ).

«Я думаю, слід відміняти, переголосувати цю поправку (до законопроекту № 4581 – УНІАН). Ми говоримо про те, щоб заборонити вільний продаж пива з наметів, кіосків, з вулиці, тому, звісна річ, до поправки я ставлюся негативно», – сказав він.

На думку Д.ВЕТВИЦЬКОГО ініціатори введення поправки насправді переслідували мету дозволити вільний продаж вина, зокрема на вулиці з бочок. «У Дніпропетровську в 1998–1999 рр. одна кримська фірма відкрила кілька магазинів кримських вин, а потім почали це вино в кіоски ставити. У результаті, купили партію бочок з-під квасу, перефарбували, написали: «Кримські вина», «корисно», «охолоджено», і поставили через кожні два квартали бочку з вином. Я знав, з чого це вино робилося, мало не в сусідніх будинках. Ці бочки з вином тільки посилювали пияцтво, алкоголізм, злочинність. В принципі, зараз те ж саме намагаються зробити», – підкреслив народний обранець.

При цьому Д.ВЕТВИЦЬКИЙ зазначив, що прийнятий депутатами дозвіл продажу вина з кіосків – «це дуже серйозний крок назад – знову до продажу спиртного на вулицях із стаканчиків». Депутат не виключає, що в цьому випадку з кіосків продаватиметься і міцне вино, «той же шмурдяк, де етилового спирту 20 %».

На його думку, продаж вина з кіосків підірве здоров`я, насамперед, молодого покоління.

«Я думаю, ми обговоримо на фракції (поправку – УНІАН), адже дійсно не в`яжеться із законопроектом № 1171 про внесення змін до Закону України "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів (щодо обмеження споживання і продажу слабоалкогольних напоїв) ». І недоречним вийшло голосування по ній», – підсумував депутат.

Народний депутат України від фракції «Наша Україна – Народна самооборона» Юрій КАРМАЗІН назвав факт прийняття поправки депутатами відвертим лобіюванням інтересів власників і посередників виноробів. «Сьогодні під гаслами захисту малого бізнесу країна не одержує податки, створюються умови для знищення генофонду України. Саме ця поправка – неприкрите лобіювання власників і посередників цього бізнесу», – вважає депутат.

Він заявив, що «категорично проти цієї пропозиції і такого розгляду питань. Адже у ВР не повинно бути законів, які розглядаються за скороченою процедурою. На жаль, сьогодні бізнес-інтереси в більшості випадків визначають результати голосування. Ця поправка – виключно бізнес-інтереси, і нічого іншого за нею не стоїть».

При цьому депутат звернув увагу на жорсткі обмеження щодо спиртних напоїв, які діють у світі. «Скрізь чіткі обмеження, сказано про вік, про те, що не може пиво продаватися в громадських місцях. І в деяких штатах США, побачивши вас, що ви п`єте пиво, навіть на лавці, вас просто візьмуть поліцейські і посадять у в`язницю. Україна поки що цього не робить», – зазначив Ю.КАРМАЗІН.

При цьому він назвав наповнення бюджету від продажу алкоголю – «псевдонаповненням».

«Це наповнення бюджету за будь-яку ціну. А потім ми розрахуємося хворими дітьми, сім`ями, що розпалися, і одним з найбільших рівнем злочинності в світі – це дуже висока ціна за популізм тих людей, які намагаються лобіювати виключно приватні інтереси», – підкреслив Ю.КАРМАЗІН. Прийняття поправки він назвав «сприянням духовному Чорнобилю української нації».

Ю.КАРМАЗІН заявив про намір агітувати колег по фракції голосувати проти поправки. «...Взагалі це треба припинити. Як гральний бізнес заборонений, так і слабоалкогольні напої мають бути просто заборонені», – підкреслив парламентарій.

Народний депутат України від Партії регіонів Владислав ЛУК’ЯНОВ вважає аморальним дозвіл на торгівлю вином і слабоалкогольною продукцією з кіосків. За його словами, «держава не повинна намагатися заробляти гроші на здоров`ї громадян».

«Ринок сам по собі аморальний і орієнтований тільки на отримання прибутку, а держава зобов`язана нести культуру, мораль, обмежуючи ринок у питаннях антисоціальних дій», – сказав він.

Також депутат заявив про те, що ПР підтримає скасування цієї поправки. «Ми підтримуватимемо скасування поправки К.ЛЯПІНОЇ, Р.ЗОЗУЛІ, М.ПЕРЕСТЕНКО до законопроекту № 4581», – сказав він.

На думку головного координатора Громадянської кампанії «Форум порятунку Києва» Віталія ЧЕРНЯХОВСЬКОГО, котрий також виступає проти легалізації продажу вина з кіосків, народні депутати всіх фракцій мають підтримати скасування цієї поправки як такої, що «суперечить здоровому глузду і спрямованої на алкоголізацію суспільства».

«Зараз, коли ми намагаємося спільними зусиллями, долаючи впертий опір пивних лобістів, якось протягти законопроект № 1171, раптом ось така поправка по вину», – каже В.ЧЕРНЯХОВСЬКИЙ.

За його словами, сьогодні в Україні «ситуація критична. Через пияцтво скоро нікому буде працювати на підприємствах. Ряд галузей розвиваються гіпертрофовано – гральний, алкогольний і тютюновий бізнес. Вони ж, виходить, калічать робочу силу».

У той же час В.ЧЕРНЯХОВСЬКИЙ погоджується з тим, що населення поки що не готове відмовитися від алкоголю повністю. Тому, на його думку, насамперед «треба заборонити ходіння з алкоголем вулицями: з пляшками пива, з так званою слабоалкоголкою – цими незрозумілого походження розчинами», а також обмежити місця продажу алкоголю.

«Форум порятунку Києва» закликає народних депутатів переголосувати і скасувати поправку, запропоновану К.ЛЯПІНОЮ, Р.ЗОЗУЛЕЮ, і М.ПЕРЕСТЕНКО.

«Ми закликаємо Верховну Раду посилити правила торгівлі алкогольними напоями – незалежно від їх назви. Алкоголь може продаватися в капітальних будовах, але не з кіосків, наметів чи генделиків», – заявив В.ЧЕРНЯХОВСЬКИЙ.

Як повідомляв УНІАН, 25 червня 2009 року ВР України 319-ма голосами прийняла Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо сприяння здійсненню підприємницької діяльності».

Під час розгляду законопроекту депутати К.ЛЯПІНА, Р.ЗОЗУЛЯ і М.ПЕРЕСТЕНКО запропонували доповнити Закон «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» статтею 14-1 «Особливості торгівлі столовими винами без додавання спирту (сухими, напівсухими та напівсолодкими)». На роздрібну торгівлю столовими винами без додавання спирту (сухими, напівсухими та напівсолодкими) не розповсюджуються передбачені в цьому законі вимоги, які стосуються наявності в місцях торгівлі алкогольними напоями електронних контрольно-касових апаратів, і вимоги щодо розміру торгової площі місць торгівлі алкогольними напоями. Місця торгівлі для реалізації столових вин без додавання спирту не матимуть обмежень за торговою площею. Окрім цього, в поправці депутати запропонували Кабміну в місячний термін внести зміни до нормативно-правових актів і забезпечити реалізацію столових вин і винних напоїв без додавання спирту – «без застосування реєстраторів розрахункових операцій, з використанням книжок і книг обліку розрахункових операцій» (доповнення ст. 18 законопроекту № 4581). Цю поправку підтримали 267 депутатів.

Заступник голови Верховної Ради України Микола ТОМЕНКО і голова парламентського комітету з питань податкової і митної політики Сергій ТЕРЬОХІН відповідно до ст. 48 Регламенту ВР звернулися до голови ВР Володимира ЛИТВИНА з проханнямне підписувати Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо сприяння здійсненню підприємницької діяльності». М.Томенко підкреслив, що зняття обмежень з продажу столових вин може привести до їх неконтрольованої реалізації.