Гідротехнічний захист Кременчуцького водосховища відпрацював свій ресурс

Гідротехнічні захисні споруди Кременчуцького водосховища відпрацювали свій ресурс і потребують термінового ремонту. Інакше існує небезпека прориву захисних гребель і затоплення багатьох населених пунктів і угідь Черкаської, Полтавської, Кіровоградської областей.

Як повідомив кореспонденту УНІАН керівник Черкаського регіонального управління водних ресурсів Олександр БОНСУНОВСЬКИЙ, захисні споруди на Кременчуцькому водосховищі потребують капітального ремонту задля уникнення надзвичайної ситуації, що може завдати шкоди сільгоспугіддям та населеним пунктам. Для ремонту всіх захисних споруд необхідно більш як 60 млн. грн. На екстрений ремонт захисних споруд необхідно близько 10 млн. грн. Адже, за даними Черкаського водгоспу, деяким спорудам виповнилося 48 років і кожна з них потребує капітального ремонту.

За словами О.БОНСУНОВСЬКОГО, його установа не має можливості виконувати свою роботу в повному об`ємі, адже фінансується з Держбюджету і переживає значний брак коштів. Тому, є потреба у максимальному залученні до вирішення спільної проблеми коштів приватних та державних установ, обласних та районних державних адміністрацій.

Як сказав УНІАН начальник Черкаського обласного виробничого управління меліорації та водного господарства Сергій ПАЗИНИЧ, особливо активізуються руйнівні процеси на берегах водоймищ у період весняних повеней. На Кременчуцькому водосховищі поблизу Чигирина хвиля при швидкісті вітру 20 метрів на секунду досягає висоти 3,5 метра. Така хвиля вдаряє об берег і руйнує його. Особливо руйнівні процеси відбуваються на правому березі від Боровиці і нижче Стецівки. На лівому березі – від Васютинців (Чорнобаївський район Черкаської області) і до впадання Сули в затоку. У верхів’ї водосховища – від Канева до Мошен. Такі руйнування відбуваються і на Канівському водосховищі. Кременчуцьке водосховище – одне з найбільших в Європі. Створення Кременчуцького водосховища призвело до активізації хвильової абразії Дніпровських берегів. Щороку втрата земель на окремих ділянках становить від 4 до 10 метрів. Існує також загроза руйнування земель з інженерною та житловою забудовою.

Довідка УНІАН. Кременчуцьке водосховище було утворене дамбою Кременчуцької ГЕС. Заповнено в 1959-1961 році. Були затоплені кілька населених пунктів, найбільшим з яких було місто Новогеоргієвськ. Площа басейну 2252 кв. км (перше місце в Україні), обсяг 13,5 куб. км (друге місце в Україні). Довжина 185 км, найбільша ширина 30 км, найбільша глибина 28 метрів. Має сезонну регуляцію стоку. Коливання рівня води 5,25 метра. Сьогодні близько 45 тис. гектарів сільськогосподарських угідь та 56 населених пунктів Золотоніського, Чорнобаївського, Черкаського, Чигиринського, Смілянського районів, Глобинського і Кременчуцького районів Полтавської області, Світловодського району Кіровоградської області захищають від затоплення та підтоплення гідротехнічні споруди, наголосив керівник Черкаського регіонального управління водних ресурсів.