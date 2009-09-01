Вартість відпочинку в Греції знизилася на 30%

Середня вартість відпочинку в Греції в 2009 році знизилася приблизно на 30%.

Про це повідомили на прес-конференції в УНІАН представники українських туристичних операторів.

За словами представника компанії Professional Travel Group Олени ГЕТЬМАНЦЕВОЇ, середня вартість номера в 5-зірковому готелі в Греції в 2009 році склала 47 євро, у 4-зірковому – 33 євро, в 3-зірковому – 26 євро. Вона вважає, що зниження цін на відпочинок в Греції має посприяти залученню туристів.

Такої самої думки дотримується Надзвичайний і Повноважний посол України в Грецькій Республіці Валерій ЦИБУХ. За його словами, на сьогодні для збільшення потоку туристів необхідно залучати жителів України, Росії і Білорусі. Проте поки це неможливо через ускладнену процедуру отримання віз до Греції, відзначив посол.

Українські туроператори вважають, що спрощення даної процедури сприятиме збільшенню потоку туристів навіть у період кризи.