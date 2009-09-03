Денисова закликає Партію регіонів не ставити під загрозу економіку

Міністр праці та соціальної політики України Людмила ДЕНИСОВА закликає Партію регіонів до виваженості та обґрунтованості при ініціюванні прийняття парламентом тих чи інших законодавчих актів.

Про це йдеться у переданому УНІАН прес-службою Мінпраці коментарі міністра праці та соціальної політики України Л.ДЕНИСОВОЇ до заяви прес-служби Партії регіонів.

Як наголосила міністр, “не можна задля політичних амбіцій та швидкоплинної сумнівної вигоди ставити під загрозу економіку цілої держави та добробут її народу”. “Заборгованість із заробітної плати – а це нині понад 1 млрд. гривень – є ганебним явищем як для конкретного керівника підприємства і його власника, так і держави в цілому. Подолати його нелегко, ми всі це розуміємо. І все ж, навіть у нинішніх кризових умовах, уряд докладає неймовірних зусиль до того, аби людям було повернуто те, що вони заробили власною працею”, - зазначається у коментарі.

Л.ДЕНИСОВА зауважує, що “на початку кризи на державних підприємствах заборгованість зростала в рази. Але завдяки рішенням уряду, його жорсткому контролю за їх виконанням зарплатні борги вдалося істотно зменшити, і нині, за даними Держкомстату, станом на 1 серпня ц. р. вони становлять 159 млн. грн. А в окремих галузях промисловості, наприклад у вугільній, немає жодної копійки заборгованості”.

На жаль, додає міністр, “інша ситуація у недержавному секторі економіки. Борги там продовжують зростати, зокрема на економічно активних підприємствах недержавної форми власності вони нині обраховуються сумою понад 804 млн. грн.”.

“Я, як міністр праці, неодноразово зверталася до Федерації роботодавців та інших підписантів Генеральної угоди від сторони власників із закликом виконати зобов’язання, взяті за цим документом, в тому числі і особливо в частині забезпечення своєчасної оплати праці. Більше того, Мінпраці звернулося до об’єднань роботодавців із закликом налагодити системну роботу з розв’язання цієї болючої проблеми. А потім робили це ще не один раз. У Міністерстві вже зібрано ціле листування з цього приводу. І кілька таких консультацій таки відбулося. Та, на жаль, їх ефективність була низькою, оскільки ті представники, які приходили на зустріч не були уповноважені щось вирішувати”, - констатує Л.ДЕНИСОВА.

Вона наголошує, що міністерством підготовлено і передано “списки підприємств-боржників з проханням вжити належних заходів. Результату майже ніякого й до сьогодні”.

Л.ДЕНИСОВА переконана, “людям, яким заборгували зарплату і яким нічим годувати свої сім’ї, байдуже - яку партію представляє той чи інший роботодавець. Вони чекають погашення зарплатних боргів. А тому всім політичним силам, громадським формуванням, об’єднанням роботодавців та іншим небайдужим громадянам України слід сідати за стіл переговорів, а ще – відмовитися від практики обміну через Інтернет різного роду безглуздими звинуваченнями на кшталт „чорного піару” чи „перекладання відповідальності”.

“Партії регіонів хочу конкретно відповісти: Держкомстат регулярно оприлюднює дані по заборгованості в регіонах України. І вони могли б активніше захищати свій електорат від кризових наслідків, сприяючи забезпеченню людей робочими місцями та гідною і вчасною заробітною платою. Від того, що Мінпраці оприлюднить списки підприємств-боржників, ситуація не зміниться, тим більше, що це суперечить чинному законодавству. Пам’ятаймо, що за кожним випадком – долі конкретних людей і цілих трудових колективів. Тому робити з цього чергове політичне шоу не лише недоречно, а й вважаю, аморально”, - підкреслила вона.

Л.ДЕНИСОВА окремо зупинилася на соціальних ініціативах Партії регіонів, “яка вже двічі вносила законопроекти про підвищення соціальних стандартів і кожного разу закладала туди різні показники”. Вона нагадала, що “на святкуванні 215-річчя Одеси лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ заявив про внесення у п’ятницю на розгляд Верховної Ради чергового законопроекту, з ухваленням якого з 1 вересня ц.р. мінімальна заробітна плата і мінімальна пенсія мали б становити 1500 і 1300 гривень”.

“Прикро, - йдеться далі в коментарі, - коли дехто активно займається „просуванням” вбивчих для економіки у період світової кризи рішень, але навіть не обізнаний з реальним станом справ на конкретних підприємствах. Адже до Мінпраці надійшло звернення від Спільного представницького органу сторони роботодавців (до складу якої входить і Федерація роботодавців України, очолювана „регіоналом” Юрієм БОЙКОМ), де пропонується визнати не тільки неможливим забезпечення у 2010 році встановлення мінімальної заробітної плати на рівні реального прожиткового мінімуму, а не підвищувати взагалі”.

“Також пропонується передбачити у наступному році розміри мінімальної заробітної плати з 1 січня 2010 р. – 675 грн. , з 1 квітня 2010 р. – 700 грн.. з 1 липня 2010 р. – 715 грн.. і з 1 жовтня 2010 р – 720 грн. Роботодавці заявляють у своєму зверненні, посилаючись на листи підприємств, що в разі різкого підвищення соціальних стандартів відбудеться скорочення робочих місць, а продукція, через підвищення собівартості, стане неконкурентоспроможною на ринку”, - зазначає Л.ДЕНИСОВА і робить висновок, що позиції „регіоналів”-політиків і „регіоналів”-роботодавців чомусь наразі кардинально різняться.

Відтак міністр праці і соціальної політики закликає “Партію регіонів до виваженості й обґрунтованості при ініціюванні прийняття парламентом тих чи інших законодавчих актів, адже не можна задля політичних амбіцій та швидкоплинної сумнівної вигоди ставити під загрозу економіку цілої держави та добробут її народу”.

“Уряд завжди виступає за підвищення рівня життя українських громадян. І це реально зробити навіть у нинішніх умовах, виплативши борги із заробітної плати й підвищивши її без збільшення соціальних стандартів”, - наголосила Л.ДЕНІСОВА.