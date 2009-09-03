Тимошенко розповіла про військово-технічну співпрацю з Лівією

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО сподівається, що найближчим часом буде підписано ряд українсько-лівійських контрактів щодо співпраці у військово-технічній сфері.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила на брифінгу журналістам в аеропорту Тріполі (Лівія) після зустрічі з лідером Лівійської Джамахірії Муаммаром КАДДАФІ в середу пізно ввечері.

«Я думаю, що сьогодні ввечері наша співпраця між Україною і Лівією здобула вищу політичну підтримку. Ми (під час зустрічі з М.Каддафі. - УНІАН) підтвердили, що всі політичні узгодження на таку співпрацю між Україною і Лівією є», - сказала Ю.Тимошенко.

Вона наголосила, що на сьогодні ці контракти фактично відпрацьовані, і повідомила, що спеціальна робоча група від України в найближчі дні спільно з лівійськими фахівцями допрацює документи до готовності до підписання. «Я впевнена, що найближчим часом вони будуть підписані», - наголосила прем’єр-міністр України.

За словами Ю.Тимошенко, передбачається, що контракти будуть підписані з українського боку директорами заводів, а також підприємств-експортерів, які працюють з продукцією військово-технічного напрямку.

Як повідомив УНІАН один з представників української делегації на переговорах у Лівії, йдеться про чотири контракти на суму близько півмільярда доларів.