У Києві стріляли в працівників аварійної бригади Київводоканалу

Відділ громадських зв’язків ВАТ «АК «Київводоканал» звертається до можливих свідків нападу на працівників аварійної бригади водоканалу з проханням оперативно повідомити про деталі у правоохоронні органи.

Як інформує “Київводоканал”, під час виконання аварійних робіт по вул. Каблукова, 1 невідома особа відкрила по співробітниках РЕКМ-3 стрілянину із травматичної зброї.

Інцидент стався 1 вересня о 01.50.

Внаслідок стрілянини бригадир РЕКМ-3 Сергій СТЕЦЕНКО отримав ушкодження колінної чашечки. На місце події прибули працівники Солом’янського райвідділу міліції. За фактом скоєного був складений акт.