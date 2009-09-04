Московська компанія забудує Рибальський острів висотками

Московська девелоперська компанія MosCityGroup (MCG) планує в четвертому кварталі 2013 року здати в експлуатацію багатофункціональний комплекс (БФК) "Київ Сіті", який буде збудований на Рибальському острові, в столиці України. Про це агентство "Українські новини" повідомляє з посиланням на представника компанії.

Проект передбачає будівництво шістьох висотних будівель загальною площею 743 тисячі квадратних метрів. На житло припадатиме 46 тис. кв.м, на офіси - 400 тис., на торговельні площі - 100 тис., на готельні — 21 тис. кв.м. Площа паркінгу становитиме 195 тис. кв.м.

Інформацію про терміни будівництва БФК та інвестиції в проект представник компанії не повідомив.

Раніше повідомлялося, що російські девелопери активно згортають бізнес в Україні у зв`язку з кризою. Зокрема, минулого року холдинг "Інтеко" заморозив на невизначений час всі проекти на Україні через рекордне падіння цін на нерухомість.

Наприкінці травня 2009 року стало відомо, що корпорація Mirax Group продасть український підрозділ, який будує в центрі Києва комплекс "Mirax Plaza", інвестиційній групі AEON Романа Троценка.

Найбільшим російським інвестором в український ринок нерухомості залишається "Національна Резервна Корпорація" (НРК), основним власником якої є екс-депутат Держдуми Олександр Лебедєв. До кінця минулого року вартість готельних активів під управлінням НРК на Україні оцінювалася в 280-300 мільйонів, повідомляє “Недвижимость.ру”.