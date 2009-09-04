Україна вже заплатила Росії за серпневий газ

НАК «Нафтогаз України» повністю розрахувалася з ВАТ «Газпром» за поставлений в серпні цього року російський газ.

Про це в інтерв`ю кореспонденту УНІАН повідомив начальник Управління зі зв`язків з громадськістю НАК «Нафтогаз України» Валентин ЗЕМЛЯНСЬКИЙ.

«Розрахувалися в повному обсязі», - сказав він.

При цьому В.ЗЕМЛЯНСЬКИЙ не уточнив суму платежу за спожитий в серпні природний газ.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в серпні 2009 року «Нафтогаз» імпортував 3-3,2 млрд. куб. м російського газу. За оцінками виконуючого обов`язки міністра фінансів України Ігоря УМАНСЬКОГО, НАК «Нафтогаз України» мала заплатити «Газпрому» за спожитий в серпні газ 667 млн. дол. США.

Довідка УНІАН. Згідно з контрактом від 19 січня 2009 р. НАК "Нафтогаз України" зобов`язаний щомісячно направляти ВАТ "Газпром" платежі за газ не пізніше 7 числа місяця, наступного за поставками. При першому ж неплатежі контракт між компаніями передбачає перехід на авансову систему розрахунків.

Україна досі вчасно і в повному обсягу розраховувалася з «Газпромом» за поставлений газ.