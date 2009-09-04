Єхануров зустрівся з мером лондонського Сіті

Перший заступник глави Секретаріату Президента України Юрій ЄХАНУРОВ запевнив лорд-мера лондонського Сіті Іана ЛУДЕРА, що для іноземних інвесторів в Україні забезпечено сприятливі умови.

Як повідомили УНІАН у Головній службі інформаційної політики Секретаріату Президента, зустріч Ю.ЄХАНУРОВА з делегацією лондонського Сіті (Велика Британія) відбулась сьогодні у Києві. У ході зустрічі сторони обмінялися думками щодо розвитку економічної ситуації в Україні, відносин України з Міжнародним валютним фондом тощо. Йшлося також про можливості двостороннього торговельно-економічного та інвестиційного співробітництва.

І.ЛУДЕР висловив інтерес до розвитку співпраці насамперед в сфері реалізації великих інфраструктурних проектів в Україні.

З цього приводу Ю.ЄХАНУРОВ відзначив актуальність питання участі іноземного капіталу в реалізації інфраструктурних проектів в нашій країні і нагадав – для іноземних інвесторів у пріоритетному порядку забезпечуються сприятливі умови.

Перший заступник глави Секретаріату Президента наголосив на важливості взаємодії у темах підготовки до проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи з футболу 2012 року, реалізації проектів у агропромисловій і машинобудівній галузях.

Сторони також обговорили питання можливостей розвитку державно-приватного партнерства.