Мер Калуша вирішив врятувати місто, оголосивши референдум

Міський голова Калуша Івано-Франківської області Ігор НАСАЛИК має намір провести референдум щодо визнання міста зоною екологічного лиха.

Як передає кореспондент УНІАН, про це мер повідомив в інтерв’ю на Івано-Франківському телебаченні.

За його словами, він зараз «прийняв рішення про те, що чи під час президентських виборів, чи під час виборів міського голови буде паралельно відбуватися референдум про визнання Калуша зоною екологічного лиха». Йдеться про те. що у Калуші можливе утворення воронок у грунті, що призведе до руйнування будівель.

І.НАСАЛИК наголосив , що місто має карту ймовірних воронок, які можуть утворитися на його території, має програму з попередження екологічного лиха. Але для цього потрібно 3,5 млрд грн. За словами мера, у місцевому бюджеті таких коштів нема, тому неодноразово влада зверталася до керівників держави з цією проблемою, але вона не вирішується й досі.

«Проблема екології через рік-два стане катастрофічною у нашому місті», - додав він.

Довідка УНІАН. Івано-Франківська облрада і облдержадміністрація неодноразово зверталися до центральних органів влади з проханням допомогти вирішити техногенно-екологічні проблеми в зоні діяльності калійного заводу, де на територіях відпрацьованих шахт знаходиться близько 100 промислових об`єктів, понад 1 тисяча житлових будинків, у яких мешкають майже 5 тис. осіб.