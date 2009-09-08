У Києві пограбували ювелірний магазин: прикмети злочинця «цікаві»

Вчора у Шевченківському районі Києва було скоєно пограбування ювелірного магазину.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні журналістам повідомив начальник ГУ МВС України в м.Києві Віталій ЯРЕМА.

За його словами, невідомий чоловік зайшов до магазину, і погрожуючи пістолетом, вкрав шість браслетів на загальну суму 30 тисяч гривень, після чого втік. Міліція вживає заходи по його затриманню.

В.ЯРЕМА не виключив, що нападником може бути особа, яка розшукується за пограбування низки банківських установ у Києві. "Прикмети там цікаві. Можливо, це одне і теж обличчя", - зазначив В.ЯРЕМА.