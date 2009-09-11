Литвин: Euronews нам допоможе

Голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН вважає, що співпраця із такою незаангажованою інформаційною службою, якою є Euronews, дасть можливість «відкрити Україну не лише світу, а й самим українцям».

Як повідомили УНІАН у прес-службі ВР, про це він сказав сьогодні під час зустрічі із головою і виконавчим директором Euronews Філіпом КАЙЛОМ напередодні підписання Угоди між Національною телекомпанією України та інформаційною службою Euronews щодо започаткування україномовної короткої версії Euronews.

На переконання В.ЛИТВИНА, «долучення наших громадян до інформації має важливе значення не лише з огляду на політичні кампанії, світ стає більш пов’язаний, і потрібно відчувати його ритм і життя, в тому числі і з допомогою Euronews».

Разом з тим, зазначив В.ЛИТВИН, дуже важливо дивитись на життя України очима наших громадян. «Але для цього Україна має бути цікавою, активно розвиватись, вона має величезний потенціал», - сказав він. Цей потенціал, за словами спікера, на жаль, є «приспаний». «Розбудити його - наша мета», - підкреслив голова Верховної Ради.

В.ЛИТВИН вважає, що в умовах космічних і надкосмічних швидкостей людині потрібно дати ту інформацію, яка їй буде надзвичайно корисною.

Але, на його думку, цій роботі ще належить вчитись: «Це повинно бути лапідарно, доступно і повинно спонукати людину до отримання знань від тієї чи іншої інформації».

Ф.КАЙЛА, зі свого боку, повідомив про можливість створення кореспондентського пункту у Франції чисельністю 30 осіб, яка складатиметься із фахівців з України. Це дасть можливість розповсюджувати новини з України 24 години на добу. Він також наголосив на необхідності фінансування цього проекту з боку Національної телекомпанії України.

Голова ВР, визначаючи неупереджений характер новин Euronews на відміну від українських медіа, коли, за його словами, інформацію «прибивають цвяхом», зазначив, що саме через таку подачу новин українськими ЗМІ «іде складно процес становлення думаючого суспільства». Він назвав ту ситуацію, коли в умовах довіри українського громадянина до телебачення людина отримує одночасно три різних істини, і «свідомість працює на розрив», «хворобою зростання».

Підтримуючи позицію голови ВР щодо необхідності позитивних новин на телеекранах, з яких можна черпати оптимізм, Ф.КАЙЛА запропонував створити серію передач про Україну, спираючись на її старовинну культуру та історію.